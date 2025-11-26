Новогодняя столица-2026
Теплая неделя с подвохом ожидает рязанцев

Алексей Самохин

Температура в Московском регионе на этой неделе окажется на 5–7 градусов выше обычной, однако говорить о комфортной погоде не приходится: впереди дожди, мокрый снег и скользкие дороги. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Рязань находится сравнительно близко к Москве, поэтому характер погоды в нашем городе, скорее всего, будет таким же. 

«В Москве погода теплая, но радости мало: скользко, а завтра еще и добавятся осадки», — отметил Вильфанд. 

По его словам, уже в среду ветер сменит направление на восточное, но останется влажным. Ожидается пасмурное небо и осадки на протяжении всего дня, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах возможна гололедица и налипание снега.

Гололед, предупредил синоптик, сохранится в Москве и области как минимум до конца недели.

Днем в среду воздух прогреется до +1…+3 градусов, по области — до +5. Это примерно на пять градусов выше климатической нормы. В четверг станет еще теплее: ночная температура составит +2…+4, дневная — +5…+7, местами до +8 градусов.

Читайте также  Ночная гололедица и мокрый снег в Рязани: днём потеплеет до +7

«Это не рекорды, но показатель очень высокий. Воздух нам приносит южный циклон», — объяснил Вильфанд.

Начало зимы без мороза

После кратковременного потепления температура ночью опустится к нулю, а днем останется в пределах от +1 до +6 градусов. Эти значения остаются на 5–6 градусов выше привычных для конца ноября.

«По крайней мере, первый день декабря зимней погодой москвичей не обрадует. Ночью около нуля, днем — от 0 до +5 градусов», — отметил специалист.

Теплая и сырая погода сохранится до конца недели, поэтому синоптики советуют пешеходам быть внимательными на дорогах, а водителям — не спешить: гололед останется главным риском наступившей «мягкой зимы».

