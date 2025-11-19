Среда, 19 ноября, 2025
Температурные рекорды зафиксированы в Рязанской области 18 ноября

Алексей Самохин

Волна тепла принесла на территорию Европейской России больше трёх десятков рекордов тепла. Об этом утром 19 ноября сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус. 

Не обошли стороной рекорды и Рязанскую область. Вчера в Рязани столбик термометра зафиксировал температуру +11,4 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2002 году, — +10,4 градуса.

В посёлке Елатьма Касимовского округа температура поднялась до +11 градусов. Предыдущий рекорд также был установлен в 2002 году, когда синоптики зафиксировали +9,8 градусов. 

Уже сегодня тепло, принесённое циклоном в Центр России, отправилось на Урал и в Западную Сибирь. Новые рекорды температур ожидаются уже там. 

В столичном регионе температура воздуха к шести часам утра 19 ноября утра ушла в зону отрицательных отметок, и только Балчуг остался в небольшом «плюсе».

