Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге с дождем

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение для жителей Рязани.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 ноября, с 9 до 13 часов на территории региона ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Водителям стоит быть предельно внимательными — на дорогах возможна гололедица.

Отдельный дискомфорт рязанцам доставит южный ветер, скорость которого усилится до 15 м/с.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.