Понедельник, 17 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге с дождем

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение для жителей Рязани. 

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 ноября, с 9 до 13 часов на территории региона ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 

Водителям стоит быть предельно внимательными — на дорогах возможна гололедица. 

Отдельный дискомфорт рязанцам доставит южный ветер, скорость которого усилится до 15 м/с. 

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112. 

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.

Читайте также  В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.
Читайте также

Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Главные новости

В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Главные новости

Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Армия и СВО

В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Главные новости

Полярное сияние и метеоры можно наблюдать в Рязанской области в ночь на 17 ноября

Главные новости