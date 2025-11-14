Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

В ближайшие выходные жителей Рязанской области ждёт неприятный сюрприз от погоды. По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля. Синоптики также предупреждают о порывах ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду.

На федеральных трассах — круглосуточное дежурство

Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных дорог, уже переведены в усиленный режим. На трассах дежурят комбинированные дорожные машины, количество которых регулируется в зависимости от ситуации. Максимально в работу могут выйти 151 единица техники, из них 31 — на территориях Рязанской области и 120 — в Тамбовской. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Мониторинг дорожных условий ведётся непрерывно — наблюдение осуществляется через спутниковые метеосистемы и видеокамеры, установленные вдоль трасс. ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, быть внимательными и не мешать работе спецтехники.

В случае происшествий сообщить о проблемах можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (4752) 710432.

Энергетики переведены в режим повышенной готовности

Непогода может задеть и энергетическую инфраструктуру региона. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Для устранения возможных последствий стихии сформированы 40 оперативных бригад — это 158 сотрудников и 94 единицы спецтехники.

Особое внимание уделено социально значимым объектам: больницам, школам, системам водоснабжения и теплоснабжения. Для них подготовлены 42 резервных источника электропитания суммарной мощностью около 0,742 МВт.

В филиале «Рязаньэнерго» круглосуточно работает оперативный штаб. Информация о погоде и ситуации на объектах поступает непрерывно, идёт обмен данными с МЧС, органами власти и муниципальными администрациями. Все службы готовы быстро реагировать на возможные сбои и возобновлять подачу электричества при необходимости.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Рязанцам же остаётся одно — быть внимательнее на дорогах, не планировать дальние поездки без крайней нужды и следить за предупреждениями синоптиков.