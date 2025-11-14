Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
Все события Рязани и областиПогода

Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

Алексей Самохин
Изображение: AI

В ближайшие выходные жителей Рязанской области ждёт неприятный сюрприз от погоды. По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля. Синоптики также предупреждают о порывах ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду. 

На федеральных трассах — круглосуточное дежурство

Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных дорог, уже переведены в усиленный режим. На трассах дежурят комбинированные дорожные машины, количество которых регулируется в зависимости от ситуации. Максимально в работу могут выйти 151 единица техники, из них 31 — на территориях Рязанской области и 120 — в Тамбовской. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Мониторинг дорожных условий ведётся непрерывно — наблюдение осуществляется через спутниковые метеосистемы и видеокамеры, установленные вдоль трасс. ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, быть внимательными и не мешать работе спецтехники. 

В случае происшествий сообщить о проблемах можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (4752) 710432.

Энергетики переведены в режим повышенной готовности

Непогода может задеть и энергетическую инфраструктуру региона. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Для устранения возможных последствий стихии сформированы 40 оперативных бригад — это 158 сотрудников и 94 единицы спецтехники.

Особое внимание уделено социально значимым объектам: больницам, школам, системам водоснабжения и теплоснабжения. Для них подготовлены 42 резервных источника электропитания суммарной мощностью около 0,742 МВт.

В филиале «Рязаньэнерго» круглосуточно работает оперативный штаб. Информация о погоде и ситуации на объектах поступает непрерывно, идёт обмен данными с МЧС, органами власти и муниципальными администрациями. Все службы готовы быстро реагировать на возможные сбои и возобновлять подачу электричества при необходимости.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: 

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Рязанцам же остаётся одно — быть внимательнее на дорогах, не планировать дальние поездки без крайней нужды и следить за предупреждениями синоптиков.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Работы проводились на участке дороги длиной 450 метров, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.

Плазма от мощнейшей вспышки на Солнце ударила по Земле и вызвала сильную магнитную бурю

При ней возможны ложные срабатывания систем защиты, перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи.

Дождь сменится снегом в выходные в Рязанской области

Холодная погода не задержится надолго. Уже в понедельник, 17 ноября, потеплеет, и выпавший снег растает.

Рязанцев предупредили о сильном дожде в ближайшие часы

Ночью и утром местами будет туман с видимостью до 500–800 метров.

Павел Малков: Платформенная экономика успешно развивается

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве

В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придут морозы и настоящая зима

Осенний период подходит к концу, но климатическая зима пока не наступила.

Борис Ясинский передал Гордуме проект бюджета Рязани 

Планируется, что доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей.

Облачная погода с прояснениями будет в Рязанской области на следующей неделе

Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.

Туман накроет Рязанскую область 9 ноября

Туман представляет опасность, так как снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает риск ДТП.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Сергей Тобратов дал прогноз погоды на ближайшие дни. Также ученый объявил сроки, когда может установиться временный снежный покров.

Переехавшая из Германии пациентка с кардиостимулятором стала многодетной мамой в Рязани

Людмила и ее муж всегда жили в Германии, где родились их старшие дети — Денис и Лиана. В 2024 году они решили переехать в Россию, остановив свой выбор на Рязани.

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его.

Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.