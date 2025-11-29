Новогодняя столица-2026
Рязанцев предупредили о тумане и гололедице в ближайшие сутки

Анастасия Мериакри
В Рязанской области прогнозируется туман и гололед. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, до конца суток 29 ноября, а также ночью и утром 30 ноября в отдельных районах региона ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Кроме того, прогнозируется гололед, что может привести к образованию на дорогах скользкого покрытия.

Туман создает ряд опасностей, включая ухудшение видимости, затруднение дорожного движения и повышение риска ДТП. Чтобы минимизировать риски, связанные с туманом, рекомендуется:

  • Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.
  • Пешеходам быть особенно внимательными при переходе дорог.
  • Водителям снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
  • Избегать лишних маневров, таких как перестроения, обгоны и опережения.
  • Помните, что на скользкой дороге необходимо избегать резких торможений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей необходимо позвонить по телефонам 01 (стационарная связь), 101 (мобильная связь) или 112 (единый номер экстренных служб).

Также доступен единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

