Рязанцев предупредили о сильном дожде в ближайшие часы

Рязанцев предупредили о сильных осадках в ближайшие часы. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В течение ближайшего часа в отдельных районах Рязанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами будет туман с видимостью до 500–800 метров.
МЧС России рекомендует:
- Не укрывайтесь под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- По возможности сократите время пребывания на улице;
- На случай отключения электричества вечером держите наготове электрический фонарь и не используйте открытый огонь для освещения — это опасно и может привести к пожару.