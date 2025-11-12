Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиПогода

Рязанцев предупредили о сильном дожде в ближайшие часы

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Рязанцев предупредили о сильных осадках в ближайшие часы. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В течение ближайшего часа в отдельных районах Рязанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами будет туман с видимостью до 500–800 метров.

МЧС России рекомендует:

  • Не укрывайтесь под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
  • По возможности сократите время пребывания на улице;
  • На случай отключения электричества вечером держите наготове электрический фонарь и не используйте открытый огонь для освещения — это опасно и может привести к пожару.

