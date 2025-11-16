Рязанцев предупредили о резком похолодании 16 ноября

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Региональное управление МЧС России выпустило соответствующее предупреждение.

16 ноября в регионе ожидается снижение среднесуточной температуры на 5 и более градусов по сравнению с предыдущим днем.

Рязанцев просят соблюдать меры предосторожности. Опасно использовать неисправные обогреватели, камины и открытые источники огня. Отопительные приборы должны быть расположены не ближе 1 метра от легковоспламеняющихся материалов, таких как постельное белье и мебель. Будьте осторожны при использовании печного отопления, регулярно проверяйте состояние печей и проводите необходимый ремонт.

В случае чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните: 01, с мобильного телефона – 101, единый экстренный номер – 112.