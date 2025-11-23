Новогодняя столица-2026
МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре, дожде и гололеде

Анастасия Мериакри
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области 23 ноября, в ночь на 24 ноября и в первой половине дня прогнозируются сильный ветер. Экстренное предупреждение опубликовало региональное МЧС.

На территории области ожидается порывистый ветер до 12–17 м/с, гололедица, налипание мокрого снега, ледяной дождь и гололед.

Соблюдайте меры предосторожности: избегайте нахождения под рекламными щитами, крышами зданий, линиями электропередач и деревьями. Старайтесь минимизировать время, проводимое на улице. Если возможно, имейте под рукой электрический фонарь на случай отключения электроэнергии. Не используйте открытый огонь для освещения, так как это может привести к пожару.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону: 01 (для стационарных телефонов) или 101 (для мобильной связи), а также по единому номеру экстренных служб — 112.

Напомним, рязанские ученые прогнозируют дождь, снег и гололед на неделе с 24 по 30 ноября.

