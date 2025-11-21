МЧС предупредило рязанцев о резком ухудшении погоды утром 21 ноября 

По данным Гидрометцентра, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), на дорогах местами гололедица, туман с видимостью 200-500 метров. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России.

МЧС России рекомендует:

в случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,

соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,

быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим,

во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями.