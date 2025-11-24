Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По оценкам, в Москве, в центре европейской России (включая Рязань и Рязанскую область) зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы, — сообщил Вильфанд.

Он пояснил, что температурные показатели всё же окажутся заметно ниже по сравнению с зимой 2024-2025 годов. Помимо этого, в текущем году прогнозируется чередование холодных и тёплых периодов.

— Ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется, — добавил метеоролог.

В сентябре климатологи и синоптики предупреждали, что зима 2025-2026 годов в России будет аномальной. По их прогнозам, суровых морозов ждать не стоит, но это не повод для радости. Из-за глобального потепления страну ждут «погодные качели», которые принесут больше проблем, чем сильные холода.

Эксперты уверены, что климат в России меняется кардинально и безвозвратно. По словам академика РАН Владимира Клименко, продолжительных 30-градусных морозов в Москве больше не будет. Климатолог Алексей Кокорин из фонда «Природа и люди» прогнозирует, что количество тёплых зим увеличится в два-три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями.