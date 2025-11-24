Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он пояснил, что температурные показатели всё же окажутся заметно ниже по сравнению с зимой 2024-2025 годов. Помимо этого, в текущем году прогнозируется чередование холодных и тёплых периодов.
В сентябре климатологи и синоптики предупреждали, что зима 2025-2026 годов в России будет аномальной. По их прогнозам, суровых морозов ждать не стоит, но это не повод для радости. Из-за глобального потепления страну ждут «погодные качели», которые принесут больше проблем, чем сильные холода.
Эксперты уверены, что климат в России меняется кардинально и безвозвратно. По словам академика РАН Владимира Клименко, продолжительных 30-градусных морозов в Москве больше не будет. Климатолог Алексей Кокорин из фонда «Природа и люди» прогнозирует, что количество тёплых зим увеличится в два-три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями.