Два циклона накроют Россию: Тишковец рассказал, что будет с погодой до воскресенья

Алексей Самохин
Дождь в Рязани. Фото: 7info.ru

Синоптик Евгений Тишковец опубликовал в своём телеграм-канале прогноз на ближайшие дни. Сегодня, 21 ноября, почти вся европейская часть страны попадёт под воздействие сразу двух циклонов — североатлантического и балканского. С ними придут облака и осадки, в основном дожди. На северо-западе и севере они сменятся снегом. Исключение — Урал, почти весь Юг, Среднее и Нижнее Поволжье. Там повышенное давление создаст спокойные метеоусловия.​

Температура по регионам

Днём на Русском Севере, особенно на Кольском полуострове, резко похолодает: столбик термометра опустится до минус 11–16 градусов. На остальной северной территории ожидается от минус 1 до минус 6. Средняя полоса покажет от минус 1 до плюс 4. В Черноземье — до плюс 4–9. В низовьях Дона — плюс 9–14. В южных регионах: на Кубани, в Крыму, Ставрополье и республиках Северного Кавказа местами до плюс 16–21.​

В течение дня синоптическая обстановка в столичном регионе будет определяться тёплым сектором циклона. Москва и область останутся под облачным покровом. Местами возможны небольшие осадки, к вечеру не исключён туман. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 1–3 градуса. Атмосферное давление станет слабо падать и окажется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.​

Выходные

Суббота будет ненастной. Преимущественно ночью и утром пройдёт дождь с мокрым снегом. В сумерках ожидаются очаги туманов. Показания термометров в течение суток останутся положительными — от плюс 1 до плюс 4.​

Воскресенье ночью, в зоне холодного фронта, местами пройдёт небольшой снег. Под утро возможна гололедица. А днём, благодаря антициклону, распогодится, температура около нуля.

Какая погода ожидается в Рязани

Сегодня утром МЧС предупредило рязанцев о резком ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра,до конца суток на территории Рязанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), на дорогах местами гололедица, туман с видимостью 200-500 метров.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют осадки и до плюс 2 градусов тепла. Днём 22 ноября возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов. в ночь на воскресенье пойдёт дождь, немного похолодает — днём ожидается в районе плюс 1 градуса. 

