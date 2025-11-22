Суббота, 22 ноября, 2025
Житель Касимова, сбивший насмерть женщину на заснеженной дороге, получил условный срок 

Алексей Самохин
Касимовский районный суд Рязанской области признал жителя Касимова А. виновным в нарушении ПДД, что стало причиной гибели человека. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

В начале января 2025 года в дневное время А., управляя легковым автомобилем, двигался с пассажиром, который находился на переднем пассажирском сиденье его автомобиля, по правой полосе проезжей части автомобильной дороги Касимовского района Рязанской области со скоростью около 60 км/ч. Впереди по ходу движения автомобиля, в попутном с ним направлении на том же участке автодороги по левой обочине дороги двигалась пешеход П. По мнению суда, водитель, проявив преступную небрежность на дороге с накатанным снегом, посыпанным песчано-солевой смесью, не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В ходе рассмотрения уголовного дела вину в совершении общественно опасного деяния А. признал, раскаялся в содеянном.

Касимовский районный суд Рязанской области признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде трех лет лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

