В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

В кинопарке «КасимовФильм» рабочие случайно наткнулись на редкую находку — медную монету Российской империи 1735 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».

На аверсе полушки — традиционный герб с двуглавым орлом, расправившим крылья. На реверсе — аккуратная надпись в три строки: «Полушка 1735». Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

По словам сотрудницы кинопарка Ирины Максимовой, находку сделали случайно — во время копки дренажного рва вокруг здания.

«Рабочие нашли две монеты и фрагменты старинной посуды. Всё это лежало буквально под ногами», — рассказала она.

Одна из монет сохранилась неплохо, а вот вторая пострадала от времени. Однако на её реверсе всё же можно различить букву «А» и римскую цифру II. Это позволяет предположить, что она относится уже к эпохе Александра II, управлявшего страной с 1855 по 1881 год.

История места: от кожевенного завода до съёмок кино

Сегодняшний кинопарк «КасимовФильм» разместился на территории бывшей овчинно-меховой фабрики. Её история началась ещё в 1791 году, когда здесь появились первые кожевенные мастерские. Позже, в 1863 году, купцы Баранаевы превратили их в крупный завод, который после революции был национализирован и проработал под новым именем вплоть до 2011 года.

Весной 2025 года старые цеха и корпуса получили вторую жизнь — здесь открыли кинопарк. На его площадке уже снимались «Штрафник» (2016), «Сто дней свободы» (2017), «Остаться в живых» (2018), «Баренцево море» (2022), «Операция “Карпаты”» (2024) и «Почтарь» (2025).