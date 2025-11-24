Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
7.1 C
Рязань
В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Алексей Самохин
Дом купцов и меценатов Шемякиных в Касимове. Фото: torgi.gov.ru

Минимущество Рязанской области объявило конкурс на продажу нежилого помещения в городе Касимове, по адресу: улица Набережная, 31 пом. Н1. Объявление об этом опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». 

За 1 рубль продаётся нежилое помещение площадью 156,8 кв.метров в Доме купцов и меценатов Шемякиных. Здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

Покупателю придётся провести работы по сохранению здания, которое находится в неудовлетворительном состоянии. 

Электронный конкурс проводится на площадке в интернете. 1 рубль — начальная цена лота. Шаг конкурса — 424 тыс. 998,36 рублей.  

Дополнительная информация по телефонам: +7(4912) 21-57-38, +7(4912) 21-58-27.

