В Касимове прошел IX областной фестиваль национальных культур

Во Дворце культуры города Касимова Рязанской области прошел IX фестиваль «Касимов объединяет» в рамках областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России». От имени Губернатора Павла Малкова его участников приветствовал первый заместитель Председателя областного Правительства Денис Боков.

Фестиваль проводится ежегодно в целях укрепления межнационального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов страны, а также развития туристической привлекательности муниципальных образований региона. Его участниками стали представители органов власти, общественных организаций и национальных объединений, духовенства, жители и гости Касимовского округа.

Собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. Он отметил, что фестиваль национальных культур стал символом уважения и единства.

«Касимовский муниципальный округ – уникальная территория Рязанской области, где много лет люди разных национальностей и вероисповеданий живут вместе в мире и согласии. Благодарю участников, организаторов и гостей фестиваля за создание такой теплой и дружеской атмосферы», – сказал Денис Боков.

На тематических площадках прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, театрализованные представления, народные игры, состоялась киновикторина и дегустация блюд русской, татарской, узбекской, азербайджанской кухонь. Общественные организации региона представили свои социально значимые проекты.

В ходе концертной программы «Касимов – хоровод друзей» с вокальными и хореографическими номерами выступили артисты разных национальностей, прозвучали стихотворения на языках народов мира.

