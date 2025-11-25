Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиНовости Касимова

Учитель из Касимова стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Алексей Самохин
Награждение Татьяны Захаровой, фото предоставлено организаторами конкурса.

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров прошел финал юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Мероприятие стало самым масштабным финалом за историю конкурсных проектов Общества «Знание». Были награждены 126 победителей из 53 регионов страны. 22 финалиста получили призы от партнеров конкурса. 

Среди победителей конкурса от региона — Татьяна Захарова, учитель русского языка и литературы средней школы №7 города Касимов, автор орфографического словаря и пособия по подготовке к ОГЭ по литературе. В конкурсе «Знание.Лектор» она выступала с лекциями про культуру и искусство. 

Награду представительнице Рязанской области вручили сотрудник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, Герой Российской Федерации Николай Соколов и участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, член Союза писателей России, поэт, лауреат премии министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов.

«Пятый сезон «Знание.Лектор» стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях — в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно — есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо – за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Читайте также  Супруги из Касимова отметили бриллиантовую свадьбу

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса «Знание.Лектор» — куб из черного мрамора. Участники номинации «Юный лектор» получили куб из белого мрамора и образовательную систему конструирования «РОБИ» от конкурса «Родная Игрушка». Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.

Другие материалы рубрики

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Футболисты «Спартака» посетят открытие новой спортивной площадки в Касимове

Супруги из Касимова отметили бриллиантовую свадьбу

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

Человека сбили на пешеходном переходе в Касимове

Дом сгорел в Касимове днем 24 ноября

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости Касимова

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Минимущество Рязанской области объявило конкурс на продажу нежилого помещения в городе Касимове, по адресу: улица Набережная, 31 пом. Н1.