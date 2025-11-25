Учитель из Касимова стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров прошел финал юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Мероприятие стало самым масштабным финалом за историю конкурсных проектов Общества «Знание». Были награждены 126 победителей из 53 регионов страны. 22 финалиста получили призы от партнеров конкурса.

Среди победителей конкурса от региона — Татьяна Захарова, учитель русского языка и литературы средней школы №7 города Касимов, автор орфографического словаря и пособия по подготовке к ОГЭ по литературе. В конкурсе «Знание.Лектор» она выступала с лекциями про культуру и искусство.

Награду представительнице Рязанской области вручили сотрудник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, Герой Российской Федерации Николай Соколов и участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, член Союза писателей России, поэт, лауреат премии министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов.

«Пятый сезон «Знание.Лектор» стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях — в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно — есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо – за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса «Знание.Лектор» — куб из черного мрамора. Участники номинации «Юный лектор» получили куб из белого мрамора и образовательную систему конструирования «РОБИ» от конкурса «Родная Игрушка». Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.