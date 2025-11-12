Кражу старинной кухонной утвари раскрыли в Касимове 

В Касимове сотрудники полиции раскрыли кражу экспонатов из туристической фотозоны. Об этом утром 12 ноября сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Руководитель гостиницы сообщил полицейским о пропаже старинной кухонной утвари, которая находилась на территории местной беседки с открытым входом. Объект посвящён русской кухне и использовался в качестве фотозоны для постояльцев и туристов.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли людей, которые видели на улице мужчину со сковородой в руках. Полицейские разыскали этого человека и выяснили, что 64-летний житель Касимовского района причастен к краже. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, житель Касимовского района, бывая в городе Касимове, заходил на территорию гостиницы и видел беседку со старой кухонной утварью. Мужчина заметил, что вход в беседку открыт для всех. Касимовец решил, что из-за свободного доступа утварь из беседки получиться забрать без затруднения и, выбрав удобный момент, сделал это. Распорядиться старинными кастрюлями и сковородками злоумышленник не успел.

Дознаватель отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.