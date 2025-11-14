«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице № 11 в покупке уникального аппарата дистанционного дробления камней мочевой системы.

Также строительная компания приняла непосредственное участие в ремонте операционной, где установлен аппарат.

Немецкий литотриптер Dornier Gemini для дистанционного дробления камней мочевой системы признан лучшим в мире. Такой метод лечения — современный, щадящий и в то же время высокотехнологичный. Он позволяет без единого разреза удалить камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре.

«Аппарат с огромным функционалом, широкими возможностями. Мы долго к этому шли и очень рады, что новейшая медицинская техника будет работать на благо наших граждан», — подчеркнул главный врач Городской клинической больницы № 11 Роман Васин.

Также он отметил, что за год операции на литотриптере врачи смогут сделать более чем шестистам пациентам. В Рязанской области заболевание мочекаменной болезнью достаточно распространено: 600 случае на 100 000 населения и рецидив в 80% случаев в течение 5 лет. Новый литотриптер будет очень востребован среди жителей региона и, по прогнозам врачей, полностью закроет потребность в подобных операциях.

О том, как шла работа над проектом по установке аппарата и ремонту операционной, рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

«Сегодня мы поставили точку в большом добром деле, которое началось в 2024 году, — отметил Оришкевич. — В нём участвовали несколько рязанских организаций: Росимущество, медуниверситет, 11-я больница, «Зелёный сад». Мне приятно сказать, что наша компания помогала на всех этапах этого проекта. В 11-й больнице смонтирован и апробирован прибор для дистанционного дробления камней. Он уникальный, такого нет в ближайших областях, он нужен многим людям. Здорово, что мы завершили это доброе дело в канун 25-летия компании. Свою руку приложили отделочный участок, общестроительный участок, технадзор «Зелёного сада»… Горжусь этой работой. Рад, что она закончилась успешно».

Сейчас литотриптер проходит регистрацию в Росздравнадзоре по Рязанской области. В ближайшем будущем в 11-й больнице начнут делать операции на уникальном и самом современное оборудовании.