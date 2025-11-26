Врачи Рязанского перинатального центра провели уникальную операцию

В Перинатальном центре Рязани провели уникальную операцию. Пациентка в течении многих лет предъявляла жалобы на выпадение внутренних половых органов, также у нее была диагностирована миома матки, требующая хирургического лечения.

Сотрудники гинекологического отделения решили провести лечение всех патологий у пациентки за одно оперативное вмешательство. Для Рязани — это уникальная операция, сообщает страница медучреждения ВКонтакте.

Симультанная операция — это метод оперативного лечения, когда выполняется за раз несколько вмешательств. Это позволяет оказать помощь пациенту сразу по нескольким направлениям, уменьшить время восстановления после операции, провести несколько объёмов лечения за одно обезболивание, снизить медикаментозную нагрузку.

На первом этапе пациентке ампутировали шейку матки, сделали пластику стенок влагалища и мышц тазового дна, затем уже лапароскопическим доступом произведено удаление миоматозного узла, фиксация внутренних половых органов сетчатым имплантом.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.