В Рязани прооперировали пациентку с разрывом аорты и одной почкой

В ОКБ успешно провели операцию по спасению пациентки с разрывом аорты. Об этом сообщили в группе больницы ВКонтакте.

В медицинское учреждение поступила 68-летняя женщина с подозрением на разрыв аорты. Пациентка почувствовала острую боль в животе и была доставлена в больницу в экстренном порядке. Обследование выявило аневризму, которая начала стремительно расширяться. Разрыв аорты в таких случаях угрожает жизни: смертность в течение суток может достигать 50%.

Сразу после поступления пациентке провели компьютерную томографию и срочно направили на операцию. Из-за высокого риска осложнений анестезию проводили под местным обезболиванием, избегая общего наркоза. Расслабление мышц живота могло спровоцировать полный разрыв аорты, что сделало бы операцию крайне опасной.

Хирургическое вмешательство оказалось сложным. У пациентки была только одна почка, а расположение аневризмы требовало особого подхода. Врачи тщательно планировали каждый шаг, чтобы не перекрыть жизненно важные сосуды и обеспечить нормальный кровоток.

«Еще одной сложностью для бригады стало то, что нельзя было вводить много контраста. На момент установки графта мы ввели не более 25 миллилитров, а стандартно при таких процедурах используется 200-300 миллилитров контрастного вещества. Мы применили очень интересную методику обозначения устья с помощью баллона: мы раздуваем баллон в устье артерии, но не полностью перекрываем просвет сосуда, оставляя небольшой зазор. Ориентируясь на этот баллон, мы установили графт. Таким образом, мы показали методику, как под конкретного пациента подгонять ножки графта», — рассказал Вячеслав Карпов, кандидат медицинских наук и врач-сердечно-сосудистый хирург высшей категории.

Состояние пациентки после операции стабилизировалось, она прошла курс реабилитации и была выписана из больницы. Дальнейшее наблюдение за её здоровьем будет вестись по месту жительства у участкового терапевта.

