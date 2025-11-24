В ОКБ спасли жизнь женщине с тяжелым гиповолемическим шоком после родов

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) спасли жизнь молодой матери, которая столкнулась с тяжёлым инфекционно-токсическим и гиповолемическим шоком после родов. Подробности сообщили в официальной группе больницы в ВКонтакте.

Через десять дней после проведения кесарева сечения в Коломенском перинатальном центре состояние женщины резко ухудшилось. Её доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии ОКБ, где её состояние оценили как крайне тяжёлое. В связи с этим был срочно созван консилиум мультидисциплинарной бригады врачей ОКБ. После тщательного обследования медики диагностировали у пациентки тяжёлый инфекционно-токсический и гиповолемический шок, вызванный осложнениями после родов.

Успех лечения молодой мамы зависел от правильности выбранной тактики. Команда врачей ОКБ, возглавляемая главным врачом, профессором и доктором медицинских наук Олегом Шалаевым, оперативно разработала план интенсивной терапии и незамедлительно приступила к его реализации.

В процессе лечения использовались современные методы диагностики, включая МРТ, КТ и УЗИ. Кроме того, консультация специалистов Федерального научно-исследовательского медицинского центра имени академика В.И. Кулакова позволила улучшить качество медицинской помощи.

Сейчас пациентка уже выписана из больницы и окружена заботой своей семьи. Она наслаждается общением с новорождённым ребёнком, что является наилучшим подтверждением успешного завершения лечения.