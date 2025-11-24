Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
7.3 C
Рязань
Все события Рязани и областиМедицина

В ОКБ спасли жизнь женщине с тяжелым гиповолемическим шоком после родов

Анастасия Мериакри

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) спасли жизнь молодой матери, которая столкнулась с тяжёлым инфекционно-токсическим и гиповолемическим шоком после родов. Подробности сообщили в официальной группе больницы в ВКонтакте.

Через десять дней после проведения кесарева сечения в Коломенском перинатальном центре состояние женщины резко ухудшилось. Её доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии ОКБ, где её состояние оценили как крайне тяжёлое. В связи с этим был срочно созван консилиум мультидисциплинарной бригады врачей ОКБ. После тщательного обследования медики диагностировали у пациентки тяжёлый инфекционно-токсический и гиповолемический шок, вызванный осложнениями после родов.

Успех лечения молодой мамы зависел от правильности выбранной тактики. Команда врачей ОКБ, возглавляемая главным врачом, профессором и доктором медицинских наук Олегом Шалаевым, оперативно разработала план интенсивной терапии и незамедлительно приступила к его реализации.

В процессе лечения использовались современные методы диагностики, включая МРТ, КТ и УЗИ. Кроме того, консультация специалистов Федерального научно-исследовательского медицинского центра имени академика В.И. Кулакова позволила улучшить качество медицинской помощи.

Сейчас пациентка уже выписана из больницы и окружена заботой своей семьи. Она наслаждается общением с новорождённым ребёнком, что является наилучшим подтверждением успешного завершения лечения.

Читайте также  Инфаркт диагностировали у рязанки с болью в животе

Другие материалы рубрики

В Рязани хирурги спасли девушку с редкой опухолью у сонной артерии

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Лакомство с орехами стало причиной анафилактического шока у 12-летнего мальчика

Инфаркт диагностировали у рязанки с болью в животе

Врачи удалили миндалины пациенту с хронической ангиной в Рязани

Новые медицинские центры откроются в Рязанской области до конца 2025 года

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...