Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиМедицина

В ОКБ спасли рязанку с запущенным инфарктом

Анастасия Мериакри
Изображение от senivpetro на Freepik

Рязанка запустила инфаркт, игнорируя его признаки, вместо того чтобы обратиться к врачу. Историю пациентки рассказали в Рязанской областной клинической больнице.

Утром во вторник женщина собиралась вывести своих собак на улицу. Спускаясь по лестнице, она обратила внимание на то, что левая рука не слушается её, но не придала этому значения. После прогулки рязанка решила вернуться домой и отдохнуть. Поначалу ей казалось, что всё в порядке, но вскоре её состояние начало ухудшаться. Стало трудно дышать, а в области сердца появилась непонятная боль. Дочка женщины вызвала скорую помощь.

Бригада врачей прибыла через 20 минут. Проведя ЭКГ, врачи обнаружили у неё инфаркт. Её срочно доставили в Областную клиническую больницу (ОКБ), где провели дополнительные обследования. Результаты оказались неутешительными: выяснилось, что у пациентки запущенный инфаркт, и ситуация была крайне серьёзной. Врачи немедленно провели тромболизис, который помог избежать катастрофических последствий.

«Главной моей ошибкой было то, что я не приняла всерьёз онемение руки и продолжила гулять с собакой вместо того, чтобы вызвать скорую. Восстановление проходило без осложнений, меня выписали и направили под наблюдение терапевта по месту жительства», — поделилась пациентка.

Читайте также  УЗИ-аппарат с функцией внутрисердечного исследования появился в Рязанском кардиодиспансере

Она выразила глубокую благодарность врачам ОКБ за тёплый приём и бригаде скорой помощи за оперативность.

«Главное, что хочу сказать: людям, которые чувствуют недомогание, нужно сразу же обращаться в больницу, иначе последствия могут быть ужасными. Если бы я ещё немного затянула с обращением в скорую, то могла бы стать инвалидом или даже умереть. Не игнорируйте дискомфорт в своём организме», — подчеркнула женщина.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

УЗИ-аппарат с функцией внутрисердечного исследования появился в Рязанском кардиодиспансере

Медицина

Трёхлетнего ребёнка, проглотившего магнитный браслет, спасли рязанские хирурги

Главные новости

Пенсионерку с двусторонней пневмонией и диабетом 2 типа вылечили в ОКБ

Главные новости

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

Главные новости

В Рязанском кардиодиспансере появится новая кислородно-газификационная станция

Медицина

ПАО «РЭСК» оказало благотворительную поддержку Спасской районной больнице

Медицина