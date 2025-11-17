В ОКБ спасли рязанку с запущенным инфарктом

Рязанка запустила инфаркт, игнорируя его признаки, вместо того чтобы обратиться к врачу. Историю пациентки рассказали в Рязанской областной клинической больнице.

Утром во вторник женщина собиралась вывести своих собак на улицу. Спускаясь по лестнице, она обратила внимание на то, что левая рука не слушается её, но не придала этому значения. После прогулки рязанка решила вернуться домой и отдохнуть. Поначалу ей казалось, что всё в порядке, но вскоре её состояние начало ухудшаться. Стало трудно дышать, а в области сердца появилась непонятная боль. Дочка женщины вызвала скорую помощь.

Бригада врачей прибыла через 20 минут. Проведя ЭКГ, врачи обнаружили у неё инфаркт. Её срочно доставили в Областную клиническую больницу (ОКБ), где провели дополнительные обследования. Результаты оказались неутешительными: выяснилось, что у пациентки запущенный инфаркт, и ситуация была крайне серьёзной. Врачи немедленно провели тромболизис, который помог избежать катастрофических последствий.

«Главной моей ошибкой было то, что я не приняла всерьёз онемение руки и продолжила гулять с собакой вместо того, чтобы вызвать скорую. Восстановление проходило без осложнений, меня выписали и направили под наблюдение терапевта по месту жительства», — поделилась пациентка.

Она выразила глубокую благодарность врачам ОКБ за тёплый приём и бригаде скорой помощи за оперативность.

«Главное, что хочу сказать: людям, которые чувствуют недомогание, нужно сразу же обращаться в больницу, иначе последствия могут быть ужасными. Если бы я ещё немного затянула с обращением в скорую, то могла бы стать инвалидом или даже умереть. Не игнорируйте дискомфорт в своём организме», — подчеркнула женщина.