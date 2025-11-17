Понедельник, 17 ноября, 2025
Трёхлетнего ребёнка, проглотившего магнитный браслет, спасли рязанские хирурги

В Рязанской областной детской клинической больнице хирурги успешно провели операцию по удалению 30 магнитных шариков из кишечника трёхлетнего мальчика. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Родители ребёнка не сразу заметили, что магнитный браслет пропал. Однако на ухудшение состояния здоровья сына обратили внимание. У мальчика появились симптомы нарушения работы желудочно-кишечного тракта, и он был госпитализирован в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой.

Врачи заподозрили проблему с кишечником, и рентгенография подтвердила их опасения. Несмотря на небольшой размер шариков, медики диагностировали инородное тело в кишечнике, которое необходимо было удалить.

Было принято решено провести операцию. Хирурги выполнили минилапаротомию — хирургическое вмешательство через разрез передней брюшной стенки. В ходе операции они обнаружили, что магниты, притянувшиеся друг к другу, соединили петли кишки, а в её стенке образовались отверстия. Врачи удалили все 30 магнитных бусин: 29 маленьких и одну большую. После операции ребёнок быстро восстановился, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возвращение моды на магнитные украшения, которые якобы помогают снять стресс, представляет серьёзную опасность для маленьких детей. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от таких игрушек.

«Давно известно, что малыши познают мир всеми органами чувств, в том числе и на вкус. Блестящие, разноцветные вещи обладают для них очень притягательной силой. Дети глотают магниты чаще всего по одному. В желудочно-кишечном тракте они притягиваются друг к другу. Ситуация грозит серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода», – подчеркивает заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

