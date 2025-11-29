Новогодняя столица-2026
Самую маленькую новорожденную выписали из Перинатального центра

Анастасия Мериакри
Фото: Перинатальный центр

28 ноября из Перинатального центра выписали самую маленькую новорожденную. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Четыре месяца назад на свет появилась девочка с весом всего 480 граммов. Это было критично мало и крайне преждевременно. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, о котором можно лишь догадываться. Персонал вложил огромные усилия, а родители пережили множество тревожных моментов. В этой малышке теперь есть частичка каждого, кто был рядом с ней. В итоге вес девочки достиг 3100 граммов, что стало результатом совместной работы родителей и врачей.

В медицине существует понятие «постконцептуальный возраст» — это возраст недоношенного ребенка, соответствующий сроку беременности, если бы он развивался внутри матери. Вместо этого малышка провела эти недели под заботливым наблюдением специалистов детской реанимации и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.

В день выписки девочка достигла возраста 42 недели беременности, как шутят врачи, её «переносили». Особенно бросается в глаза её взрослый взгляд — взгляд ребенка, который в буквальном смысле боролся за свою жизнь. Мама всегда была рядом, поддерживая и вдохновляя свою дочь.

Сегодня малышка уже самостоятельно ест, дышит и почти не отличается от здоровых доношенных детей. Поздравляем родителей и медицинских работников с завершением этого трудного пути. Впереди новый этап — знакомство с миром за пределами больничных стен.

