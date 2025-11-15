Пенсионерку с двусторонней пневмонией и диабетом 2 типа вылечили в ОКБ

В Рязанской областной клинической больнице успешно вылечили 92-летнюю женщину от пневмонии. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Пожилая женщина обратилась в 14-ю городскую поликлинику с жалобами на одышку. Терапевт осмотрел пациентку и заподозрил пневмонию, услышав влажные мелкопузырчатые хрипы при аускультации. Такие хрипы возникают из-за накопления мокроты в альвеолах и бронхах.

Скорая помощь доставила пациентку в ОКБ для более детального обследования. В больнице провели комплексное исследование легких, которое выявило двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Повреждение легких составило 60%. У женщины также были сопутствующие заболевания, включая диабет 2 типа.

Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение 20 дней медицинский персонал ОКБ боролся за ее жизнь. Благодаря лечению состояние пациентки улучшилось: она смогла самостоятельно передвигаться по палате и выходить на прогулки по территории больницы в сопровождении родственников.

После успешного курса антибактериальной терапии состояние легких значительно улучшилось. Врачи выписали пациентку для дальнейшего наблюдения по месту жительства и дали рекомендации по поддержанию здоровья.

Чтобы избежать осложнений в виде пневмонии при хронических заболеваниях, рекомендуется сделать прививку от гриппа. Это облегчит жизнь и даст врачам больше шансов помочь в случае болезни.