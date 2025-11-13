ПАО «РЭСК» оказало благотворительную поддержку Спасской районной больнице

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) оказала благотворительную помощь Спасской районной больнице. В рамках благотворительной поддержки были переданы паровой, сухожаровой и воздушный стерилизаторы для обработки медицинских инструментов. Это оборудование необходимо в ежедневной работе медиков и обеспечивает еще более безопасное и качественное обслуживание пациентов.

На церемонии передачи оборудования присутствовали начальник Центрального отделения Наталья Правкина и главный врач больницы, кандидат медицинских наук Альберт Амаханов.

«Поддержка медицинских учреждений остается одним из ключевых направлений благотворительной программы ПАО «РЭСК». Мы понимаем, насколько важно обеспечивать врачей современной техникой — это напрямую влияет на эффективность их работы и комфорт пациентов. Именно поэтому мы продолжим работу в этом направлении, поддерживая социально значимые учреждения региона», — отметила начальник Центрального отделения ПАО «РЭСК» Наталья Правкина.

ГБУ РО «Спасская центральная районная больница» оказывает амбулаторную и стационарную помощь населению, проводит профилактические и диагностические мероприятия, направленные на сохранение здоровья жителей района.