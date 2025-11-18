Вторник, 18 ноября, 2025
Лакомство с орехами стало причиной анафилактического шока у 12-летнего мальчика

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязани бригада скорой помощи спасла 12-летнего мальчика. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения.

У школьника произошёл молниеносный анафилактический шок после употребления лакомства с орехами. У ребёнка появились сильный отёк лица и языка, тошнота, затруднённое дыхание, бледность, слабость и критически низкое давление. Врач Владимир Васильев, фельдшеры Владимир Демкин и Лариса Фоломеева, прибывшие на вызов, оценили состояние пациента как тяжёлое. Бригаду вызвала обеспокоенная мать мальчика, которая рассказала, что друг сына угостил его лакомством с аллергеном по пути домой с тренировки.

Медики сразу же приступили к оказанию помощи. Были проведены инъекции адреналина и капельница с препаратом для повышения давления. Благодаря их усилиям состояние мальчика удалось стабилизировать. Пациента перенесли на носилках в машину, а водитель Николай Серегин оперативно доставил его в больницу.

Сейчас ребёнок проходит лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Главные новости