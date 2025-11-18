Костные разрастания стали причиной снижения слуха у рязанца

В Областной клинической больнице имени Н.А. Семашко помогли пациенту с редким заболеванием уха. Подробности сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Экзостоз наружного слухового прохода — это редкое доброкачественное образование костной ткани, которое встречается лишь у 1–1,5% людей с заболеваниями ушей. Чаще всего оно развивается у мужчин старше 20 лет, особенно при частом контакте с холодной водой, переохлаждении и повторных отитах. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, но со временем может привести к снижению слуха, частым воспалениям и образованию трудноудаляемых серных пробок.

В ЛОР-отделение ОКБ имени Н.А. Семашко обратился пациент с жалобами на постоянное снижение слуха и периодические воспаления. Из анамнеза стало известно, что он много лет занимается водными видами спорта и часто страдает от наружных отитов. При обследовании было выявлено значительное сужение слухового прохода из-за костных разрастаний.

Для лечения пациенту была проведена малоинвазивная операция: под микроскопическим контролем удалили экзостоз и выполнили пластику наружного слухового прохода. Операцию провели под местной анестезией, что позволило значительно сократить время пребывания в стационаре и ускорить процесс восстановления.

Этот случай показывает, что даже редкие заболевания уха могут длительное время нарушать слуховое восприятие. Регулярные осмотры у отоларинголога и своевременное обращение за медицинской помощью помогают выявить проблему на ранней стадии и предотвратить осложнения.