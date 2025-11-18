Вторник, 18 ноября, 2025
9.3 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Костные разрастания стали причиной снижения слуха у рязанца

Анастасия Мериакри
Фото: ОКБ имени Н.А. Семашко

В Областной клинической больнице имени Н.А. Семашко помогли пациенту с редким заболеванием уха. Подробности сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Экзостоз наружного слухового прохода — это редкое доброкачественное образование костной ткани, которое встречается лишь у 1–1,5% людей с заболеваниями ушей. Чаще всего оно развивается у мужчин старше 20 лет, особенно при частом контакте с холодной водой, переохлаждении и повторных отитах. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, но со временем может привести к снижению слуха, частым воспалениям и образованию трудноудаляемых серных пробок.

В ЛОР-отделение ОКБ имени Н.А. Семашко обратился пациент с жалобами на постоянное снижение слуха и периодические воспаления. Из анамнеза стало известно, что он много лет занимается водными видами спорта и часто страдает от наружных отитов. При обследовании было выявлено значительное сужение слухового прохода из-за костных разрастаний.

Для лечения пациенту была проведена малоинвазивная операция: под микроскопическим контролем удалили экзостоз и выполнили пластику наружного слухового прохода. Операцию провели под местной анестезией, что позволило значительно сократить время пребывания в стационаре и ускорить процесс восстановления.

Читайте также  Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Этот случай показывает, что даже редкие заболевания уха могут длительное время нарушать слуховое восприятие. Регулярные осмотры у отоларинголога и своевременное обращение за медицинской помощью помогают выявить проблему на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Читайте также

В Рязани прооперировали пациентку с разрывом аорты и одной почкой

Главные новости

Рязанская прокуратура требует признать незаконной продажу машины под влиянием мошенников

Главные новости

В Рязанской области выплату контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Армия и СВО

В БСМП за неделю обратились 550 рязанцев

Медицина

На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей

Администрация

В ОКБ спасли рязанку с запущенным инфарктом

Медицина