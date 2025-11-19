Среда, 19 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкология, природа, животные

В Рязани начали белить деревья, чтобы спасти их от зимних ожогов и вредителей 

Алексей Самохин

В Рязани к осенним работам по уходу за зелёными насаждениями подключились коммунальные службы МБУ «УДТ». 19 ноября специалисты учреждения провели побелку деревьев сразу на нескольких центральных улицах и площадях города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Работы уже выполнены на улицах Праволыбедская, Николодворянская, Маяковского, а также на площади Свободы и площади Мичурина. Это участки с интенсивным движением и высокой пешеходной нагрузкой, поэтому изменения в городском ландшафте заметят многие горожане.

Осенняя побелка — это не декоративный ритуал, а профилактическая защита стволов от зимних повреждений. Зимой деревья страдают не только от мороза, но и от яркого солнца, которое днём нагревает тёмную кору, а ночью она резко остывает.

Из‑за таких перепадов температуры влага в тканях замерзает, расширяется и буквально разрывает их изнутри. Это приводит к появлению трещин, повреждений и так называемых солнечных ожогов на коре.

Белый слой отражает солнечные лучи и не даёт стволу перегреваться в дневные часы.

За счёт этого снижается контраст между дневным нагревом и ночным охлаждением, а значит, и риск повреждений коры.

Читайте также  Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Побелка полезна не только в борьбе с перепадами температур. Состав, которым обрабатывают деревья, помогает уничтожать личинки вредителей, спрятавшиеся на зимовку в трещинах коры. Одновременно с этим снижается и количество спор грибков, которые могут перезимовать на стволе и активизироваться весной.

Так коммунальные службы работают на опережение, защищая деревья от будущих болезней и насекомых.

В МБУ «УДТ» сообщили, что останавливаться не намерены. Если погода позволит, побелку деревьев продолжат и в других районах Рязани.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани 19 ноября

В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача холодной воды.
Читайте также

Минприроды рассказало о загрязнении воздуха в Рязани на прошлой неделе

Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Экология, природа, животные

Лося на фоне первого снега сфотографировали в Окском заповеднике

Экология, природа, животные

Павел Малков: Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе

Экология, природа, животные

Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить белок с рук 

Главные новости

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Экология, природа, животные