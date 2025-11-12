В теплицах Рязанской области собрано 8,5 тысяч тонн овощей с начала 2025 года

В тепличных хозяйствах Рязанской области с начала 2025 года собрали 8,5 тыс. тонн овощей, что на 50% превышает показатель прошлого года за аналогичный период. В частности, вырастили 4,5 тыс. тонн огурцов, 2,9 тыс. тонн томатов и 1,1 тыс. тонн баклажанов.

Основные предприятия расположены в Рыбновском и Ермишинском районах, а также в Михайловском округе. Рост производства овощей закрытого грунта в этом году обусловлен запуском нового тепличного комплекса «Рязанские росы» в Рязанском районе. Проект реализован с инвестициями около 2,5 млрд рублей. Комплекс частично функционирует: более полугода здесь выращивают баклажаны.

Продукция рязанских фермеров уже заняла значительную долю на рынке розничной торговли и активно реализуется через крупные сети, такие как «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В ноябре планируется начать выращивание огурцов.

Параллельно в Рязанской области завершается уборка овощей открытого грунта, основная часть которых производится в Рыбновском районе. На сегодняшний день сельхозпредприятия и фермерские хозяйства убрали 84% посевных площадей и собрали 15 тыс. тонн различных культур, включая капусту, морковь, столовую свёклу, салаты, чеснок, кабачки и другие.