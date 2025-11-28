Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Налоговые льготы для участников СВО продлили в Рязанской области

Алексей Самохин

На заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты во втором чтении одобрили изменения в региональный закон «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области». Речь идет о пересмотре ставок по упрощенке для части бизнеса.

Корректировки призваны поддержать экспорт в условиях внешнего санкционного давления, а также простимулировать развитие системы социальных предприятий. Власти делают ставку на адресные налоговые послабления, а не на общие меры.

Документ предусматривает льготы для участников внешнеэкономической деятельности, которые впервые с января 2023 года заключили сделки в сфере внешней торговли и при этом значатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Для таких компаний на налоговые периоды 2026–2028 годов устанавливаются пониженные ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения.

Если бизнес работает на режиме УСН «доходы», ставка для него снижается до 1 процента. Для тех, кто применяет объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», предусмотрена ставка в размере 5 процентов. Фактически речь идет о серьезном ослаблении налоговой нагрузки на экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Отдельный блок изменений касается социальных предприятий. Для налогоплательщиков, чьи данные о статусе социального предприятия внесены в единый реестр субъектов МСП на конец налогового периода, предшествующего получению льготы, и при этом размер их дохода не превышает 250 миллионов рублей, также снижаются ставки по УСН.

Для таких компаний при объекте «доходы» ставка уменьшается с 6 до 3 процентов. При объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15 до 7,5 процента. Таким образом, социальный бизнес в регионе сможет платить по упрощенке в два раза меньше, если выполнит все условия закона.

Принятые поправки нацелены на то, чтобы поддержать экспортеров и социальные предприятия рублем, дав им возможность перераспределить сэкономленные средства на развитие, адаптацию к санкционным ограничениям и расширение деятельности внутри региона и за его пределами.

