Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2Vtzqx878hF
Анастасия Мериакри

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил, что выручка от партнерских продуктов выросла в 2025 году на 18% год к году, в 2026 году компания планирует увеличить эту динамику более чем втрое до 57%. Такое заявление сделала Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, на маркетинговой конференции Яндекс Рекламы REKONFA 2025. Число пользователей флагманского продукта MiXX, который агрегирует лучшие партнерские офферы на рынке, выросло среди абонентов других операторов с начала 2024 года в 5 раз.

Ирина Лебедева подтвердила тренд на долгосрочный характер партнерств на фоне растущей технической сложности продуктов, эксклюзивности коллабораций и времени, необходимого для укрепления знания о них: с time-to-market до 6 месяцев продуктовый кейс рассчитывается минимум на 12 месяцев.

Она сделала акцент на важности показателя NPS как ключевого индикатора того, насколько продукт отвечает на запрос клиента. Миссия мультиподписки MiXX – предлагать лучший оффер в каждой категории.

«Это дает продукту самый высокий NPS по продуктам компании, более 51% – выше только у бесплатных промо предложений», – объяснила Лебедева.

Благодаря MiXX Т2 получает выход на абонентов любых операторов. Неабоненты Т2 подключают подписку в интерфейсах Т2 и «Ростелекома»: с начала 2024 года их число выросло в 5 раз, объяснили в компании. К 2026 году компания планирует удвоить этот показатель: за счет качественного улучшения клиентского пути, состава подписки, запуска новых версий MiXX и выхода на новые рынки сбыта.

Читайте также  «Рязанская энергетическая сбытовая компания» получила свидетельство о владении «зелёной» генерации энергии

Другие материалы рубрики

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей

Рязанская НПК провела День открытых дверей для студентов ссузов трех регионов

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

Павел Малков: «Племенные предприятия Рязанской области полностью закрывают потребности региона по высокопродуктивным животным»

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...