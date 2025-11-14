Суд оштрафовал рязанскую компанию «Жито» на 160 тысяч рублей за нарушения

Арбитражный суд Рязанской области привлек к ответственности компанию «Жито», установив, что она не выполнила предписание Россельхознадзора. Об этом сообщается на странице суда ВКонтакте.

Проверка проводилась региональным управлением службы, курирующим Рязанскую и Тамбовскую области. В ходе визита специалисты установили, что предприятие не предоставило документы, подтверждающие регулярный контроль за выпускаемой мясной продукцией — бараниной, свининой и субпродуктами (в том числе печенью, почками и языком). Проверки по микробиологическим и химическим показателям безопасности должны проводиться согласно техрегламентам Таможенного союза.

Кроме того, на предприятии не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, которые позволяют предупреждать риски при содержании, убое и реализации мясной продукции.

По данным Россельхознадзора, действия предприятия подпадают под часть 15 статьи 19.5 КоАП РФ — «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного надзора». Суд согласился с доводами ведомства, указав, что такое отношение к требованиям законодательства создает прямую угрозу здоровью граждан.

При этом суд учёл, что компания предприняла меры для устранения нарушений и что инцидент не повлек последствий. На этом основании, руководствуясь статьей 4.1 КоАП, суд назначил ООО «Жито» административный штраф в размере 160 тысяч рублей.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.