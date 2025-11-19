Среда, 19 ноября, 2025
Сотрудники Рязанской НПК рассказали о трудоустройстве на завод на Дне инвестора

Алексей Самохин

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в Дне инвестора пятой профильной смены федерального образовательного проекта «Профессионалитет», организованного Рязанским колледжем электроники (РКЭ). Мероприятие прошло на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Радуга» для студентов кластера «Машиностроение». 

Сотрудники РНПК рассказали молодежи о возможностях получения высшего образования, о преимуществах целевого обучения, о приоритетах работы на предприятии, о поддержке новых сотрудников, а также о социальных льготах и гарантиях, предусмотренных Коллективным договором. День инвестора позволил студентам получить ответы на интересующие их вопросы и установить профессиональные контакты.

«Проведение Дня инвестора – отличная инициатива, которая дает молодежи возможность напрямую общаться с работодателями, – говорит ведущий специалист отдела развития персонала РНПК Евгения Зямзина. – Ребята проявляют большой интерес к таким встречам. Обучение в колледже короче, чем в вузе, и перспектива трудоустройства для студентов более близкая и реальная, поэтому они подробно узнают о возможностях работы на предприятии. Мы также рассказали о поддержке иногородних сотрудников – завод помогает таким работникам, чтобы привлекать новые кадры в регион и чтобы молодые специалисты приезжали к нам и оставались работать».

РНПК уделяет особое внимание сотрудничеству с региональными учебными заведениями, которые готовят будущих специалистов для нефтегазовой отрасли. С колледжем электроники предприятие работает уже более четырех десятилетий. Это единственное в городе среднее профессиональное учебное заведение, где готовят технологов, механиков и лаборантов химического анализа, востребованных на нефтезаводе.

В 2022 году РНПК стала партнером федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого развивается сотрудничество с РКЭ. Во время обучения предприятие оказывает учебному заведению всестороннюю поддержку. Для студентов организуют профориентационные мероприятия, экскурсии и предоставляют возможность пройти все виды практик: ознакомительную, производственную и преддипломную. Во время практики студенты получают навыки, необходимые на производстве. Сотрудники завода читают спецдисциплины, а для укрепления материально-технической базы РКЭ нефтезавод ежегодно выделяет благотворительные средства на ремонт кабинетов и лабораторий, а также на интерактивное и учебное оборудование.

Студенты РКЭ могут трудоустроиться в РНПК уже после второго курса, совмещая учебу и работу. Сегодня на заводе работают слесари, механики, операторы технологических установок и лаборанты химического анализа, которые начали свой профессиональный путь именно в РКЭ.

