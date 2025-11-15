Суббота, 15 ноября, 2025
Рязанская область стала лидером в ЦФО по реализации Регионального экспортного стандарта

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

Рязанская область заняла второе место среди всех регионов России и стала лидером в Центральном федеральном округе по реализации Регионального экспортного стандарта 2.0. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Успех достигнут благодаря досрочному внедрению инструментов, которые помогают экспортерам и делают их более конкурентоспособными на международных рынках. Четкие стандарты создали эффективный механизм взаимодействия бизнеса с региональными властями и поддерживающими институтами. Успех рязанских экспортеров — ключевой фактор устойчивого развития экономики области.

«От успеха наших экспортеров во многом зависит устойчивое развитие региональной экономики. Делаем все, чтобы помочь рязанским компаниям найти партнеров за рубежом, освоить новые направления поставок и получать поддержку на каждом этапе экспортного проекта», — отметила Юлия Швакова.

