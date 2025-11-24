Новогодняя столица-2026
Прошли публичные слушания по рассмотрению проекта областного бюджета на 2026 год

Анастасия Мериакри

В Рязанской областной Думе 24 ноября прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

В обсуждении также участвовали заместители Председателя Правительства региона, руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, депутаты, представители налоговой службы, общественных организаций и объединений.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона. При его подготовке проведена большая работа с учетом складывающейся экономической ситуации.

«Для нас очень важно, чтобы все приоритетные направления были обеспечены ресурсами. В первую очередь, мы должны выполнить все социальные обязательства перед жителями региона и достигнуть все национальные цели, которые определил Президент В.В. Путин», – сказал он.

Артем Бранов отметил, что большое значение имеет федеральная поддержка, Рязанская область получает ее по многим направлениям.

Вице-губернатор подчеркнул, что в полном объеме предусмотрены расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе на поддержание достигнутых уровней зарплат по указанным категориям. Заложены дополнительные расходы на увеличение минимального размера оплаты труда работникам. Сохранены и проиндексированы все меры социальной поддержки граждан. В числе приоритетов – поддержка участников специальной военной операции, вопросы лекарственного обеспечения граждан, повышения качества медицинской помощи, а также проведения диспансеризации жителей региона, которая проводится по инициативе Губернатора Павла Малкова.

Артем Бранов отметил, что в следующем году продолжится строительство социально значимых объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Среди них детский сад в Ряжске, школа для одаренных детей, школа № 28, школа в Дашково-Песочне, пристройка к школе в Дядькове, филиал поликлиники № 11, ФОК в Сапожке, ледовая арена в Скопинском районе. Начнется строительство корпуса детского дома социального обслуживания в Елатьме и филиала детской поликлиники № 7 в Рязани. Также будут реализовываться проекты благоустройства общественных пространств, в том числе в рамках большого маршрута «Рязань пешеходная». Кроме того, предусмотрено финансирование дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры региона, развития дорожной инфраструктуры, включая строительство нового моста через Оку и Южного обхода Рязани. Продолжится господдержка АПК, малого и среднего предпринимательства, других отраслей экономики.

Кроме того, более подробно о бюджетных доходах и расходах доложила министр финансов Марина Наумова. Министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев представил прогноз социально-экономического развития Рязанской области. В завершение Вице-губернатор Артем Бранов и руководители областных ведомств ответили на вопросы участников публичных слушаний.

