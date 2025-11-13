На месте бывшего «Зельгроса» в Рязани появится склад 

Комиссия по землепользованию и застройке Рязани обнародовала заключение по итогам публичных слушаний. Речь идёт о двух участках, один из которых находится под бывшим торговым центром «Зельгрос» на Восточной окружной дороге. Документ опубликовала газета «Рязанские ведомости».

По результатам слушаний комиссия признала целесообразным перевести участки в иную категорию. Сейчас они относятся к зоне застройки многоэтажными жилыми домами и общественно-жилой зоне. Предлагается изменить статус на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Рекомендовано отправить в Рязгордуму соответствующий проект поправок в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.