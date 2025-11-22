Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей

21 ноября состоялось совместное заседание Совета Почетных граждан города Рязани, Общественной палаты, Экспертного совета при главе муниципального образования и Молодежного парламента при Рязанской городской Думе. Темой обсуждения стал проект бюджета города Рязани на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Заседание провела глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Основные параметры главного финансового документа озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова. Доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы определены в размере 9,5 млрд., безвозмездные поступления из областного бюджета – 10 млрд. руб.

Основу бюджета составляют 19 муниципальных программ. Светлана Финогенова рассказала об основных расходах в социальной сфере, дорожном хозяйстве и планах по благоустройству общественных территорий Рязани.

«Такие встречи в преддверии публичных слушаний по проекту бюджета стали уже традицией. Бюджет остается социально ориентированным. Главное для нас – безукоризненное выполнение всех социальных обязательств и дальнейшее развитие города. Продолжим строительство и ремонт важных социальных объектов, реализацию проектов местных инициатив, муниципальной программы «Окраины», ремонт дорог и дворовых территорий. В проекте бюджета учтены и предложения жителей, и те задачи по развитию города, которые ставит Губернатор Павел Викторович Малков и региональное Правительство», – сказала Татьяна Панфилова.