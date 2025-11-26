Зоолог объяснил, могла ли змея стать причиной исчезновения семьи Усольцевых

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки близ горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Почти два месяца поисков не принесли никаких результатов. Без вести пропавшая семья словно растворилась в тайге, оставив за собой массу слухов и версий.
Версии исчезновения
За это время обсуждались самые разные предположения — от нападения диких животных до добровольного ухода за границу. Следственный комитет официально придерживается версии несчастного случая, хотя местные жители не исключают и более экзотические объяснения.
Одно из них — нападение змеи. По мнению местных, если бы один из членов семьи получил укус, остальные могли остаться рядом, боясь покинуть пострадавшего, и в итоге сами оказались в ловушке.
Герпетолог Евгений Рыбалтовский подтвердил, что в тайге Красноярского края действительно водятся ядовитые змеи, но подчеркнул: их яд крайне редко становится смертельным.
«В красноярской тайге нет особо опасных змей. Кроме обыкновенной гадюки, вы там ничего не встретите», — пояснил эксперт.
По его словам, гадюки проявляют активность преимущественно вечером и могут попадаться на глаза людям до конца сентября, пока ищут укрытие и пищу. Когда температура опускается ниже +10…+15 градусов, они уходят в спячку.
С учетом даты пропажи Усольцевых версия со змеей кажется допустимой, но не главной. Рыбалтовский добавил, что здоровый человек, как правило, переносит укус гадюки без тяжелых последствий.
Поиски в пещерах
Местность, где пропала семья, отличается сложным рельефом и наличием множества пещер. Именно поэтому поиски продвигаются медленно.
Сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, участвующий в поисках, отметил: ориентироваться под землей без опыта крайне трудно. Чтобы найти входы в пещеры, нужно знать, где искать, и уметь чувствовать потоки воздуха — навыки, требующие специальной подготовки.
«Надеюсь, что поиски возобновятся, но это очень трудная работа», — рассказал он.
Данил Баталов также прокомментировал критику в свой адрес. Он признался, что последние месяцы стали для него тяжелым испытанием: проблемы на работе, забота о бабушке и исчезновение близких совпали по времени. По словам молодого человека, только друзья помогли ему не впасть в отчаяние и сохранить силу духа.
Несмотря на усталость и неопределенность, Данил продолжает верить, что однажды узнает, что произошло с его семьей.