Зоолог объяснил, могла ли змея стать причиной исчезновения семьи Усольцевых

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки близ горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Почти два месяца поисков не принесли никаких результатов. Без вести пропавшая семья словно растворилась в тайге, оставив за собой массу слухов и версий.

Версии исчезновения

За это время обсуждались самые разные предположения — от нападения диких животных до добровольного ухода за границу. Следственный комитет официально придерживается версии несчастного случая, хотя местные жители не исключают и более экзотические объяснения.

Одно из них — нападение змеи. По мнению местных, если бы один из членов семьи получил укус, остальные могли остаться рядом, боясь покинуть пострадавшего, и в итоге сами оказались в ловушке.

Герпетолог Евгений Рыбалтовский подтвердил, что в тайге Красноярского края действительно водятся ядовитые змеи, но подчеркнул: их яд крайне редко становится смертельным.

«В красноярской тайге нет особо опасных змей. Кроме обыкновенной гадюки, вы там ничего не встретите», — пояснил эксперт.

По его словам, гадюки проявляют активность преимущественно вечером и могут попадаться на глаза людям до конца сентября, пока ищут укрытие и пищу. Когда температура опускается ниже +10…+15 градусов, они уходят в спячку.

С учетом даты пропажи Усольцевых версия со змеей кажется допустимой, но не главной. Рыбалтовский добавил, что здоровый человек, как правило, переносит укус гадюки без тяжелых последствий.

Поиски в пещерах

Местность, где пропала семья, отличается сложным рельефом и наличием множества пещер. Именно поэтому поиски продвигаются медленно.

Сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, участвующий в поисках, отметил: ориентироваться под землей без опыта крайне трудно. Чтобы найти входы в пещеры, нужно знать, где искать, и уметь чувствовать потоки воздуха — навыки, требующие специальной подготовки.

«Надеюсь, что поиски возобновятся, но это очень трудная работа», — рассказал он.

Данил Баталов также прокомментировал критику в свой адрес. Он признался, что последние месяцы стали для него тяжелым испытанием: проблемы на работе, забота о бабушке и исчезновение близких совпали по времени. По словам молодого человека, только друзья помогли ему не впасть в отчаяние и сохранить силу духа.

Несмотря на усталость и неопределенность, Данил продолжает верить, что однажды узнает, что произошло с его семьей.