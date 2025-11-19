Среда, 19 ноября, 2025
Журналист Кушанашвили рассказал о пьяной драке с Нагиевым в самолете

Никита Рязанцев
Фото с сайта PxHere

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили рассказал в шоу «Ностальжи», что его первая встреча с ведущим Дмитрием Нагиевым закончилась дракой.

Он уточил, что оба участника потасовки были в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда я с ним знакомился, мы подрались в самолете. Я был пьян, он тоже, я был пьян, блеванул на него, он вспоминает мне до сих пор», — признался Кушанашвили.

После этого эпизода журналист и телеведущий смогли помириться и наладить отношения. Кушанашвили уточнил, что относится к Нагиеву с большим уважением, указав на его дисциплинированность.

Также шоумен отметил, что ведущий доброжелателен с окружающими, в том числе с теми, с кем работает.

