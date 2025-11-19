Журналист Кушанашвили рассказал о пьяной драке с Нагиевым в самолете

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили рассказал в шоу «Ностальжи», что его первая встреча с ведущим Дмитрием Нагиевым закончилась дракой.
Он уточил, что оба участника потасовки были в состоянии алкогольного опьянения.
После этого эпизода журналист и телеведущий смогли помириться и наладить отношения. Кушанашвили уточнил, что относится к Нагиеву с большим уважением, указав на его дисциплинированность.
Также шоумен отметил, что ведущий доброжелателен с окружающими, в том числе с теми, с кем работает.