Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее пяти взрывов, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Горожане рассказали, что атака началась около 07:00. Они увидели дым в небе.
Позднее глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что ВСУ пытались атаковать местную ГРЭС при помощи дронов.
Он уточнил, что в Шатуре не нарушено электроснабжение в городе не нарушено, специалисты оперативно переключили на резервные линии.
Минобороны сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 75 БПЛА над Россией.