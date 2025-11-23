Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее пяти взрывов, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Горожане рассказали, что атака началась около 07:00. Они увидели дым в небе.

Позднее глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что ВСУ пытались атаковать местную ГРЭС при помощи дронов.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — отметил губернатор.

Он уточнил, что в Шатуре не нарушено электроснабжение в городе не нарушено, специалисты оперативно переключили на резервные линии.

Минобороны сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 75 БПЛА над Россией.