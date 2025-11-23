Воскресенье, 23 ноября, 2025
Рязань
Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Никита Рязанцев
Изображение от evening_tao на Freepik

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее пяти взрывов, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Горожане рассказали, что атака началась около 07:00. Они увидели дым в небе.

Позднее глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что ВСУ пытались атаковать местную ГРЭС при помощи дронов.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — отметил губернатор.

Он уточнил, что в Шатуре не нарушено электроснабжение в городе не нарушено, специалисты оперативно переключили на резервные линии.

Минобороны сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 75 БПЛА над Россией.

