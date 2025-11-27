Новогодняя столица-2026
Захарова высмеяла идею Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Никита Рязанцев
Латвийские власти, вероятно, нуждаются в шпалах, решив разобрать ведущую в Россию железную дорогу, заявила в беседе с «КП» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее местный портал LSM написал, сославшись на президента прибалтийской страны Эдгарса Ринкевичса, что Рига всерьез рассматривает эту инициативу.

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — пошутила Захарова.

Ранее также сообщалось, что власти Латвии рассмотрят этот вопрос вместе с военными до конца года, также согласуют его с Литвой и Эстонией.

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис назвал обсуждение этой темы «секретной информацией».

В восточной части Латвии есть два железнодорожных коридора, которые идут в направлении России. Один из них следует до Москвы, другой — до Пскова.

