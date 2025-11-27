Латвийские власти, вероятно, нуждаются в шпалах, решив разобрать ведущую в Россию железную дорогу, заявила в беседе с «КП» официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее местный портал LSM написал, сославшись на президента прибалтийской страны Эдгарса Ринкевичса, что Рига всерьез рассматривает эту инициативу.
Ранее также сообщалось, что власти Латвии рассмотрят этот вопрос вместе с военными до конца года, также согласуют его с Литвой и Эстонией.
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис назвал обсуждение этой темы «секретной информацией».
В восточной части Латвии есть два железнодорожных коридора, которые идут в направлении России. Один из них следует до Москвы, другой — до Пскова.