Среда, 19 ноября, 2025
-1.9 C
Рязань
НовостиНовости России

Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Никита Рязанцев
Изображение от Freepik

Бывший участник спецоперации Азат Фахретдинов заявил в суде в Первоуральске, что не брал в заложники сожительницу, пишет E1.RU. 

Инцидент с его участием произошел на днях в доме на улице Малышева. По предварительной версии, мужчина угрожал взорвать многоэтажку и удерживал женщину. Чтобы вызволить ее,  силовикам пришлось эвакуировать всех жильцов и штурмом брать квартиру, в которой заперся дебошир.

«Мы же с ней не один день были вместе, меня все видели, дочь видела, соседи видели, я ее не удерживал и тем более ей не угрожал», — утверждает фигурант.

По его словам, 47-летняя женщина в момент случившегося спала. Тем не менее ее считают потерпевшей в деле о незаконном лишении свободы.

Также Азат заявил, что не был в зоне спецоперации с весны. Боец приехал в Первоуральск в отпуск, но не вернулся в часть.

По данным издания, боеприпасов у него не было. Историю с гранатой он придумал, испугавшись военной полиции.

В итоге суд отправил задержанного под стражу.

Читайте также  В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Читайте также

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Новости России

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

Новости России

Сладков сообщил о смерти ветерана СВО и Афганистана Миловидова

Новости России

Мощнейшая бомба разнесла здание, где собирались боевики ВСУ

Новости России

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Новости России

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Новости России