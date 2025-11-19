Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Бывший участник спецоперации Азат Фахретдинов заявил в суде в Первоуральске, что не брал в заложники сожительницу, пишет E1.RU.

Инцидент с его участием произошел на днях в доме на улице Малышева. По предварительной версии, мужчина угрожал взорвать многоэтажку и удерживал женщину. Чтобы вызволить ее, силовикам пришлось эвакуировать всех жильцов и штурмом брать квартиру, в которой заперся дебошир.

«Мы же с ней не один день были вместе, меня все видели, дочь видела, соседи видели, я ее не удерживал и тем более ей не угрожал», — утверждает фигурант.

По его словам, 47-летняя женщина в момент случившегося спала. Тем не менее ее считают потерпевшей в деле о незаконном лишении свободы.

Также Азат заявил, что не был в зоне спецоперации с весны. Боец приехал в Первоуральск в отпуск, но не вернулся в часть.

По данным издания, боеприпасов у него не было. Историю с гранатой он придумал, испугавшись военной полиции.

В итоге суд отправил задержанного под стражу.