Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Бывший участник спецоперации Азат Фахретдинов заявил в суде в Первоуральске, что не брал в заложники сожительницу, пишет E1.RU.
Инцидент с его участием произошел на днях в доме на улице Малышева. По предварительной версии, мужчина угрожал взорвать многоэтажку и удерживал женщину. Чтобы вызволить ее, силовикам пришлось эвакуировать всех жильцов и штурмом брать квартиру, в которой заперся дебошир.
По его словам, 47-летняя женщина в момент случившегося спала. Тем не менее ее считают потерпевшей в деле о незаконном лишении свободы.
Также Азат заявил, что не был в зоне спецоперации с весны. Боец приехал в Первоуральск в отпуск, но не вернулся в часть.
По данным издания, боеприпасов у него не было. Историю с гранатой он придумал, испугавшись военной полиции.
В итоге суд отправил задержанного под стражу.