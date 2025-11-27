Новогодняя столица-2026
Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Сын Ирины Усольцевой странно вел себя после пропажи семьи в красноярской тайге, заявил «АиФ» блогер и волонтер Александр Кучерявый.

Участник поисков уточнил, что видел Даниила Баталова на передаче «Пусть говорят».

«Парень вел себя довольно странно и, скажем так, достаточно вызывающе: не скрывал свои радостные эмоции. Потом после передачи поехал веселиться по Москве и транслировал это в своих социальных сетях», — рассказал Кучерявый.

Также блогер обратил внимание, что мужчина сообщил об исчезновении матери спустя лишь два дня.

Официальной датой исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых. 

