Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

Сын Ирины Усольцевой странно вел себя после пропажи семьи в красноярской тайге, заявил «АиФ» блогер и волонтер Александр Кучерявый.
Участник поисков уточнил, что видел Даниила Баталова на передаче «Пусть говорят».
Также блогер обратил внимание, что мужчина сообщил об исчезновении матери спустя лишь два дня.
Официальной датой исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.