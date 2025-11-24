Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.2 C
Рязань
Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Никита Рязанцев
Изображение от jannoon028 на Freepik

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке на телефон некоторых приложений, пишет V1.RU со ссылкой на местных жителей.

«Некоторые горожане заявляют, что соединение (в том числе и с банковскими сервисами) якобы стабилизируется наравне с «белым списком» при установке на устройство определенных приложений», — говорится в публикации.

В статье не указано, о каких именно программах идет речь.

По данным издания, волгоградцы имеют проблемы с мобильным интернетом уже месяц. По словам очевидцев, в Ворошиловском и в части Советского районов все работает как раньше.

Волгоградские  водители добавили, что местами ограничения настолько сильные, что на части заправок на трассах отказываются принимать безналичную оплату, ссылаясь на проблемы с техникой.

