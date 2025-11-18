Военкор Сладков предложил «бить ядеркой», чтобы не допустить СВО-2

Военкор Александр Сладков предложил нанести превентивный удар по Европе, чтобы не допустить СВО-2. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.

«Нельзя допускать до СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано», — пишет журналист.

Сладков обратил внимание, что Европа постоянно заявляет о готовящейся войне с Россией. По его мнению, президент США поставил Евросоюз в такое положение, когда самостоятельное развитие уже невозможно. Для этого нужны ресурсы.

«А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать», — пишет военкор.

Чтобы охладить пыл европейских политиков, он и предлагает ударить первыми.