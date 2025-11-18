Вторник, 18 ноября, 2025
Военкор Сладков предложил «бить ядеркой», чтобы не допустить СВО-2

Алексей Самохин
Военкор Александр Сладков предложил нанести превентивный удар по Европе, чтобы не допустить СВО-2. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.  

«Нельзя допускать до СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано», — пишет журналист. 

Сладков обратил внимание, что Европа постоянно заявляет о готовящейся войне с Россией. По его мнению, президент США поставил Евросоюз в такое положение, когда самостоятельное развитие уже невозможно. Для этого нужны ресурсы. 

«А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать», — пишет военкор. 

Чтобы охладить пыл европейских политиков, он и предлагает ударить первыми. 

