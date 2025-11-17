Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
НовостиНовости России

Военкор Руденко: Нужен «casus belli», чтоб партнеры Украины могли вступить в войну 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Польские СМИ распространили срочную информацию о новом происшествии на линии Варшава — Люблин. Этот маршрут называют ключевым для доставки помощи Украине, поэтому сообщения о повреждениях вызвали заметный резонанс. В публикации RMF24 говорится, что в районе города Пулавы нарушена работа контактной сети. Подробностей о характере повреждений и сроках восстановления железнодорожники пока не предоставили, пишет «Царьград»

Что известно о первом инциденте

Накануне стало известно о повреждении полотна на том же направлении. Премьер Дональд Туск обратил внимание, что именно эта линия обеспечивает большую часть проходящих к украинской границе грузов. Он заявил, что подрыв железнодорожного участка рассматривается как прямое посягательство на безопасность страны. По его словам, виновные будут найдены, и Варшава намерена реагировать максимально жёстко.

Туск подчеркнул важность маршрута для поставок украинской армии. Речь идёт не только о логистике, но и о стабильности всей системы снабжения, завязанной на транспортных коридорах через Польшу. Поэтому произошедшее вызвало серьёзное беспокойство в правительственных кругах.

Реакция российских военкоров

События в Польше прокомментировал репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Он считает, что происходящее может быть использовано как повод для громких обвинений в адрес России. По его словам, заявления польского премьера создают политический фон, необходимый для того, чтобы заранее обозначить виновного.

Читайте также  Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

Военкор убеждён, что подобные эпизоды не способны привести к масштабному срыву логистики. Такие повреждения устраняются достаточно быстро и движение по направлению возобновляется в короткие сроки. Для нанесения серьёзного ущерба, по его мнению, подобные атаки должны происходить постоянно.

Руденко предполагает, что вскоре в Польше могут задержать людей, говорящих по-русски, после чего общественности представят версию о «российском следе». Он считает, что таким образом формируется необходимый политический фон — партнёры Киева ищут casus belli, чтобы можно было перейти к новому этапу вовлечённости в конфликт.

На данный момент польские службы продолжают выяснять причины повреждений. На месте работают специалисты. По сообщениям местных журналистов, аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку на участке существует интенсивный грузовой поток. Каждая задержка создаёт цепочку затруднений на соседних направлениях.

Пока официальные лица воздерживаются от каких-либо окончательных выводов. Наблюдатели отмечают, что ситуация развивается на фоне напряжённой дискуссии в Европе о дальнейшем финансировании Украины. Поэтому любые инциденты на ключевых логистических маршрутах становятся поводом для громких политических заявлений.

Читайте также  «Регнум»: не принятая в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Новости России

Названа причина смерти 27‑летнего актёра Петра Вечеркова

Новости России

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Новости России

Ведьма с микрозаймами и шизофренией: что известно о матери мальчика, голову которого нашли в пруду

Новости России

ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

Новости России