Во Владивостоке задержали Владыко, бросившую дочь ради тусовок в Таиланде

Сотрудники позиции задержали в аэропорту Владивостока Эрику Владыко, которая несколько раз оставляла без присмотра 4-летнюю дочь в Таиланде, пишет SHOT.

Незадолго до этого женщину депортировали из этой страны.

«Сейчас по факту того, что на отдыхе она бросала без присмотра свою 4-летнюю дочь, ведется доследственная проверка», — говорится в публикации.

Против Владыко могут возбудить уголовное дело.

По данным телеграм-канала, Эрика бросала девочку одну в Бангкоке минимум дважды. Затем она пропадала на несколько дней ради тусовок, поздне ее находили в хостелах.

Утверждалось, что ее подозревают в помутнении рассудка, она не отдавала отчет своим действиям.