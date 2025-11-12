Во Владивостоке задержали Владыко, бросившую дочь ради тусовок в Таиланде

Сотрудники позиции задержали в аэропорту Владивостока Эрику Владыко, которая несколько раз оставляла без присмотра 4-летнюю дочь в Таиланде, пишет SHOT.
Незадолго до этого женщину депортировали из этой страны.
Против Владыко могут возбудить уголовное дело.
По данным телеграм-канала, Эрика бросала девочку одну в Бангкоке минимум дважды. Затем она пропадала на несколько дней ради тусовок, поздне ее находили в хостелах.
Утверждалось, что ее подозревают в помутнении рассудка, она не отдавала отчет своим действиям.