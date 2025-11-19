Учреждение для детей без попечения продолжает работать после атаки ВСУ ракетами ATACMS, пишет ТАСС.

Как рассказала агентству директор детдома для сирот Вера Плужик, на дороге на его территории нашли обломки снарядов, их забрали для изучения сотрудники МЧС.

«Вчера осмотрели, я доложила нашему министерству», — уточнила она.

Как отметили в геронтологическом центре, в момент удара пожилых людей отвели в безопасные места, никто не пострадал и даже не испугался.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что во вторник ВСУ пытались ударить по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS.

Российские войска отразили эту атаку и нанесли ответный удар по противнику, который вел огонь из Харьковской области. Обломки упали на два социальных учреждения и на один дом.