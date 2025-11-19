В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Журналисты V1.RU сообщили о конфликте между МБУ «Комбинат коммунально-бытовых услуг» и частной фирмой в Волжском, поставившим под угрозу похороны трех умерших.

По данным издания, работники бюджетного предприятия запретили копать могилы на кладбище № 4 за день до прощальной церемонии. Они аргументировали это устным распоряжением руководства.

«Родственники умерших до последнего не знали, что их будет ждать в момент прощания с родным человеком», — говорится в публикации.

Как отметила представитель семей умерших Анастасия Пивоварова, администрация не приняла заявление о волеизъявлении для определения мест захоронения, а также вызвала полицию.

Она пояснила, что цены на услуги у бюджетного предприятия сильно выше, чем у частной фирмы. Собеседница издания написала заявление в прокуратуру, полицию и администрацию Волжского с просьбой провести проверку.

В итоге сотрудники МБУ приняли у нее документы, после чего похороны прошли без неприятностей.